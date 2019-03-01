Украинцы столкнулись с неожиданностью при сносе Монумента Славы во Львове

01.03.2019, Львов, Галина Шершнева

Рабочим пришлось предпринять несколько попыток, чтобы демонтировать стелу Монумента Славы во Львове, которую городские власти сносят в рамках кампании по декоммунизации, в качестве предлога использовав признание объекта аварийным.

Об этом сообщает Zaxid.nеt, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там есть внутри металлическая основа, к ней трудно добраться. Именно этим и занимаются ребята. Она не дает упасть сооружению. Мы ее еще не видим, видно только края», – объяснил промышленный альпинист компании Андрей Марунич.

Работники компании «Промальтбуд» шесть часов безрезультатно разбивали бетон и надрезали болгаркой металлические части монумента. Ранее они планировали повалить стелу с помощью лебедки, но её мощности и длины танкового троса не хватило. Применять более тяжелую технику подрядчики боятся. Это уже вторая попытка демонтажа.

Львовский горсовет вынес решение демонтировать стелу в феврале 2018 года. Часть Монумента Славы огородили забором, на который из городского бюджета выделили 400 тысяч грн. Работы по демонтажу намеревались завершить к концу 2018 года.