Украинских «таджиков» подстрекают к захвату Эстонии изнутри

16.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина через короткое время может оккупировать Эстонию изнутри, используя своих гастарбайтеров, которые массово выезжают в Прибалтику на заработки, лишая работы «титульную нацию».

Об этом в своем блоге пишет киевский политолог Дмитрий Заборин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, дешевая украинская рабочая сила занимает места эмигрировавших в более развитые страны ЕС эстонцев.

«Основные пассажиры прямых автобусных рейсов из Украины в Эстонию – украинские строители и разнорабочие. Европейские братья уже недовольно брюзжат по этому поводу, наши неприхотливые граждане уронили цены на строительном рынке. По сути дела украинцы стали здесь «таджиками», которые выполняют большинство тяжелой и грязной работы в России. Но эстонцам грех жаловаться, это русскоязычные держатся за страну.

Молодежь «титульной нации» при первой возможности рулит в Швецию, Финляндию и другие страны ЕС, а заместить их некем. Так что при известном старании через время можно захватить Эстонию изнутри и даже сделать украинский вторым государственным. Особенно если подать это все под соусом совместной борьбы с агрессором: там такие речи многим слаще маргарыну», – иронизирует Заборин.