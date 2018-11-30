Украинцы так устали от Порошенко, что готовы сделать президентом даже негра

30.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

72% украинцев готовы поддержать кандидата-женщину на выборах президента, если бы партия, которой они доверяют, выдвинула ее кандидатом в президенты, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС), проведенном в октябре-ноябре текущего года.

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При этом, отвечая на аналогичный вопрос о кандидате еврейской национальности, готовность поддержать его на выборы высказали лишь 36% опрошенных, а чернокожего кандидата — 26%.

«По сравнению с 2011 годом, когда мы впервые проводили такой опрос, поддержка женщин и евреев практически не изменилась, а лояльность к темнокожему политику среди украинцев выросла с 18% до 26%», — отмечают в КМИС.

Исследование было аналогично тем, которые проводится компанией GALLUP в США с 1937 года. При этом в сообщении отмечается, что в 2015 году по каждому из этих 3-х вопросов (о женщинах, евреях и чернокожих) более 90% американцев (92%, 91% и 92% соответственно) сказали, что готовы голосовать за них.

Однако ранее эти показатели в США были ниже. «Отношение американцев к кандидатурам женщин в целом росло, украинские данные отвечают американским данным начала 70-х годов», — отмечают в КМИС.

В то же время украинские показатели отношения к кандидатам еврейской национальности и темнокожим значительно ниже, чем были в США за весь период наблюдений. В частности, в 1937 году положительно ответило на вопрос о кандидатах-евреях только 46% американцев, а на вопрос о темнокожих кандидатах в 1958 году, когда его начали задавать в ходе опросов, положительно ответило 37% респондентов.