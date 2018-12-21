Украинцы теряют интерес к жизни, но не спешат к психиатрам – эксперт

21.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Украинцы почти не следят за своим психическим здоровьем, поскольку только 6,4% жителей страны обращаются за медицинской помощью в случае снижения настроения и потери интереса в жизни, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом хаявила доцент Национального университета “Киево-Могилянская академия” Татьяна Степурко во время пресс-конференции, сообщает киевское интернет-издание УНН.

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“Те, кто чувствуют снижение настроения или отсутствие интересов в жизни, из них мало кто обращается с жалобами к медицинским работникам. В Киеве процент тех, кто обращается, является самым высоким, а в Ивано-Франковской и Кировоградской областях почти никто не обращался”, – отметила эксперт.

По ее словам, в частности, только 6,4% среди тех украинцев, кто имел хотя бы 1 из 2 симптомов, обращались с этими жалобами к психиатру. Если в Киевской области таких было 19%, то в Ивано-Франковской и Кировоградской областях – около 0%.

При этом она добавила, что 22,6% опрошенных часто испытывали снижение настроения в течение последнего месяца, 19,6% замечали отсутствие интереса или удовольствия от вещей.

Издание отмечает, что приведенные данные были получены в ходе соцопроса 10194 респондентов, проведенного в июне-июле 2018 года.