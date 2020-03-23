Украинцы трагически заблуждаются, думая, что построили государство – критик Кремля

23.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина – это жалкое подобие государства, влачащая жалкое существование на осколках Советского Союза, и не сумевшая за 30 лет сформировать свои институты.

Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил бежавший в Германию бывший вице-премьер-министр Российской Федерации, критик Кремля Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам либерального политика, украинцы даже не осознают, на какой глубине пропасти находится их государство.

«Я боюсь за украинцев в том плане, что большинство населения Украины не понимает той глубины пропасти, в которой Украина лежит. Поэтому, как всякие простые люди, они ждут быстрых результатов. Вот что точно нельзя обещать украинцам – это то, что нельзя обещать быстрых результатов.

Никаких быстрых результатов, заметного улучшения уровня жизни ждать нельзя. Точно не будет. Если они будут, то это спекуляции и какие-то фокусы, которые потом скажутся только хуже. Украина находится в очень тяжелом положении. Даже не в экономическом плане – состояние государственных институтов просто плачевное, если они вообще существуют.

Существуют только вывески, самих институтов нет. Есть симулякры. И быстрая государственность на этих руинах – это даже не руины. Потому что руины – это то, что сначала было, а потом было разрушено, а этого не было ничего. Государство, которое нужно строить с нуля.

И за 20-30 лет независимости эти институты практически не были выстроены. Так, какое-то подобие государства было выстроено на обломках советских институтов, но собственные институты выстроены не были», – резюмировал Кох.