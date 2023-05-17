Украинцы требуют ядерное оружие

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Большинство украинцев выступают за необходимость наличия у своей страны ядерного оружия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Центром Разумкова по заказу киевского интернет-издания «Зеркало недели», обнародовавшего эти данные.

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«Несмотря на озвученные год назад президентом Зеленским намеки на Мюнхенской конференции, политическое руководство нашей страны не ставит цель обзавестись ядерной бомбой. Тем не менее мы решили выяснить, как относятся к этой идее в украинском обществе. И оказалось, что очень многие наши сограждане поддерживают идею восстановления ядерного «щита» Украины», – говорится в статье.

Почти каждый второй украинец — 47,8% — полагает, что Украине следует восстановить ядерный арсенал.

52% опрошенных полагают, что ТЯО будет сдерживать Россию, а 48,5% — удерживать от возможных враждебных шагов другие соседние страны. При этом 44,6% респондентов не пугает ни перспектива того, что Украина может стать мировым изгоем, ни угроза того, что от Украины отвернутся ее союзники.

Лишь каждый четвертый респондент выступает против восстановления Украиной своего ядерного арсенала. 30,4% опрошенных затруднились с ответом на вопрос, выбирая между ядерным «щитом» и риском утраты Украиной поддержки союзников.

«На мой взгляд, все эти цифры говорят об отчаянии людей, вынужденных жить и растить своих детей в условиях войны и полагающих, что при отсутствии членства в НАТО лучшей гарантией безопасности Украины было бы появление у нее ядерного оружия», – считает автор материала.

По мнению опрошенных, главными гарантами безопасности Украины будут Соединенные Штаты (52,1%), Великобритания (45,2%) и Польша (45%).

Впрочем, издание сокрушается, что «глобальные игроки не намерены брать на себя юридические обязательства и предоставлять Киеву недвусмысленные гарантии безопасности, поскольку, в случае очередного нападения России на Украину, не готовы отправлять своих солдат в нашу страну».

«Следовательно, на сегодня ситуация с «безопасностью для Украины» такова: ее по-прежнему не пригашают в НАТО, при этом никто не готов предоставлять ей реальные гарантии безопасности, а украинская власть, несмотря на существующий запрос в обществе, не намерена восстанавливать ядерный арсенал, осознавая риск потерять столь необходимую помощь и поддержку западных партнеров. Иных предложений защищать Европу и мир от рашизма, кроме как грудью своих солдат, Украине не поступало», – с горечью резюмирует «ЗН».

Опрос проводился с 28 апреля по 3 мая 2023 года методом face-to-face в 22 областях Украины и Киеве. Опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.