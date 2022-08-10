Украинцы тысячами бегут из страны от мобилизации, притворяясь иностранными студентами

10.08.2022  11:35 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Происшествия, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

В июле на Украине было зафиксировано около 3,5 тыс. человек, которые хотели уехать за границу, не желая служить в ВСУ и отмечая целью своей поездки якобы обучение в иностранных вузах. Около половины не имели положенных документов для пересечения границы, а около 500 из них попытались использовать поддельные документы.

Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

В июле на Украине было зафиксировано около 3,5 тыс. человек, которые хотели уехать за...

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«Были обнаружены неоднократные попытки использования поддельных документов для того, чтобы эта категория лиц могла уехать за границу. Всего в течение прошлого месяца нами (было – ред.) зафиксировано около 3,5 тыс. человек, прибывших в пункты пропуска и отмечавших целью своей поездки якобы обучение за пределами Украины, и около половины не имело надлежащих документов для пересечения границы, а около 500 из них попытались использовать поддельные документы», – рассказал чиновник.

Студенты зарубежных вузов не подлежат мобилизации, но при выезде за границу должны выполнить несколько условий.

Соискатели профессионального перед высшим и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования (студенты, слушатели) в учебных заведениях и на время объявления мобилизации находившиеся на территории Украины, которые не смогли в установленном порядке выехать за пределы Украины для продолжения обучения – имеют право на выезд из Украины в случае наличия:

-студенческого билета или студенческой визы;
-переведенных и нотариально заверенных документов об обучении лица в зарубежном вузе;
-военно-учетных документов с записью о предоставлении им отсрочки от призыва (приза по мобилизации);
-справки, выданной территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу для соискателей профессионального перед высшим и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся за границей по дневной или дуальной формах получения образования.

Ранее Демченко сообщал, что в ГПСУ не ведут статистику по количеству мужчин, бегущих границу от мобилизации в ВСУ, однако ежедневно не выпускают более 100 человек.

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