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Все шаги украинского руководства в военно-стратегическом плане направлены на кратковременные «танцы с бубнами» и «сияющее табло» просроченного президента Зеленского.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Взять вэсэушников, которых отправили в Курск. Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять – это билет в одну сторону для многих. Причем все организовывалось с ореолом загадочности вокруг этого набега. Собрали подразделение, отправили туда, сказали там сидеть в определённом месте. Они приехали, сели, сидят. Что дальше – никто не знает. Сидели, сидели, жрать нечего. Им же сказали, что все будет замечательно. Но жрать нечего. Неделю сидели, потом решили, что надо куда-то идти, что же там сидеть? Наткнулись на российские подразделения, а потом прилёт начался. И единицы из этого подразделения убежали, смогли вырваться. А основная масса осталась там», – подчеркнул он и уточнил, что это информация «с земли».

Странная тактика и стратегия Киевского руководства, по оценке обозревателя, нацелена только на одно: чтобы у Зеленского был повод «посиять таблом».



«Фронт ломается, рассыпается, а они устраивают набеги для того, чтобы Зеленский вышел и «таблом просиял». А табло уже не сияет у гражданина Зеленского. Просто возьмите видео во время его избирательной кампании, где он там прыгал в костюмчике, и последние видосы с этим же гражданином, и сравните – это две разные личности. За эти несколько лет он изменился, и, мягко говоря, не в лучшую сторону. А теперь возьмите и спроецируйте это всё на всю Украину, этого гражданина Зеленского, который там у них считается президентом. Страшно, конечно, чтобы лицо Зеленского было лицом Украины. Но так получилось», – заключил Ваджра.