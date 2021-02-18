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05.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь, Сюжет дня, Украина
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«Украинцы, у вас сейчас просто подгорят пер**ки»: Вода возвращается в Крым

Новости Украины

Севастополь – главная база Черноморского флота России – безболезненно пережил украинскую водную блокаду Крыма, совпавшую с самой большой засухой на полуострове за последние годы.

Питающее Севастополь пресной водой Чернореченское водохранилище заметно пополняется после таяния снегов в горах. Речка Черная, которая течет в водохранилище, набирает сил и заполняется водой. Видеозапись прихода «большой воды» опубликовал местный блогер Артем Лавриненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Блогер ответил недоброжелателям из Украины, которые в комментариях проклинали Россию, выражая надежду, чтобы полуостров превратился в пустыню.

«В последнее время у нас выпали хорошие осадки, которые превысили месячную норму, выпал снег, были дожди. Сейчас все тает, посмотрите, как красиво, каскадами водичка спускается. Воды хватает пока, природа нас балует, радует», – рассказал блогер и подчеркнул, что вместе с наполнением крымских водохранилищ растет и разочарование недругов Крыма:

«Особенно те, кто находится на территории Украины, ребята, у вас сейчас просто там подгорят пердаки, я вам отвечаю. Я видел ваши комментарии, как вы желали нам стать Сахарой. Ребята, мы ей не станем».

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что осадки, выпавшие на полуострове в первый месяц 2021-го года, позволили значительно наполнить водоемы Южного берега Крыма и перевести населенные пункты региона практически на круглосуточную подачу воды.

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