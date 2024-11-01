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Полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон высмеял план «Б» НАТО на Украине.

Он сделал это в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что они поплывут на круизном лайнере по Днепру и будут махать русским, когда те будут переходить реку вброд. Я думаю, что русские разведчики уже это делают. Это просто становится абсурдным», – сказал Уилкерсон.

По его словам, ему сообщили из надежных источников, что в рядах украинской армии, «точнее в том, что от нее осталось», назревает бунт.

«Я имею в виду, что все разбегутся, просто бросят оружие, покинут свои окопы и позиции и побегут либо вперед – сдаваться с белым флагом, либо назад, чтобы найти свои семьи. Это действительно плохая ситуация, и мы ее создали и теперь сидим с нашими союзниками по НАТО и делаем вид, что ничего не происходит», – заключил Уилкерсон.