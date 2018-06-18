18.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Украинцы уезжают из страны уже не на заработки, а навсегда

Многие украинцы уезжают из страны насовсем, а Кабинет Министров не знает, что с этим делать.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявил глава депутатской группы «Воля народа» Ярослав Москаленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Три с половиной миллиона, согласно статистике, поехало украинцев на заработки за границу. И министр Климкин сказал, что каждый месяц отъезжает еще 100 тысяч. Самое страшное в том, что если раньше люди ехали на заработки, то сегодня едут туда, и не возвращаются. И я не вижу никакой стратегии Кабинета Министров – что мы делаем, какая стратегия, куда должно идти государство, что должен я делать как политик для того, чтобы остановить эту трудовую миграцию? Для себя нахожу ответ – почему тишина? Потому что у нас нет практически Кабинета Министров. У нас есть люди, которые там работают – Гройсман, Степан Иванович Кубив, Аваков, Зубко, может быть, еще несколько министров можно назвать. А остальные что-то делают. Сегодня с этим нужно срочно заканчивать», – сказал он.