18.06.2018, Киев, Игорь Петров
  1 095 просмотров
Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина, Эмиграция

Украинцы уезжают из страны уже не на заработки, а навсегда


Многие украинцы уезжают из страны насовсем, а Кабинет Министров не знает, что с этим делать.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявил глава депутатской группы «Воля народа» Ярослав Москаленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Три с половиной миллиона, согласно статистике, поехало украинцев на заработки за границу. И министр Климкин сказал, что каждый месяц отъезжает еще 100 тысяч. Самое страшное в том, что если раньше люди ехали на заработки, то сегодня едут туда, и не возвращаются. И я не вижу никакой стратегии Кабинета Министров – что мы делаем, какая стратегия, куда должно идти государство, что должен я делать как политик для того, чтобы остановить эту трудовую миграцию? Для себя нахожу ответ – почему тишина? Потому что у нас нет практически Кабинета Министров. У нас есть люди, которые там работают – Гройсман, Степан Иванович Кубив, Аваков, Зубко, может быть, еще несколько министров можно назвать. А остальные что-то делают. Сегодня с этим нужно срочно заканчивать», – сказал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть