Украинцы угрожают: За строительство кораблей в Крыму под санкции попадут 200 предприятий РФ

25.07.2020, Киев, Игорь Петров

Украина должна добиться введения международных санкций против российского судостроения – предприятий, участвующих в создании заложенных накануне в Крыму новых универсальных десантных кораблей для ВМФ РФ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, ныне объявивший себя «членом Майдана иностранных дел», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо реализовать план действий по усилению санкционного давления против российского судостроения. Почему? Потому что они Крым уже сделали одной из баз своего судостроения. Там можно предприятий 200 под американские санкции, пусть работают без микросхем, без ПО и так далее», – сказал Андрей Клименко.

Напомним, что 20 июля президент Владимир Путин принял участие в закладке новых десантных кораблей в Керчи. Речь идет о вертолетоносцах проекта 23900, типа французских «Мистралей», которые должны были поступить в ВМФ России, но контракт сорвался после возвращения Крыма.

Корабли проекта 23900 способны вместить до тысячи морских пехотинцев и 75-ти единиц боевой техники. Авиационная группа состоит из 20-ти десантных вертолетов Ка-29, противолодочным Ка-27 или ударных Ка-52К. Кроме того, для доставки десанта в доковой камере корабля будут размещаться до шести десантных катеров. Экипаж корабля составит 320 человек, а его автономность – до 60-ти суток. На вооружении будет стоять артиллерийская установка А-190, три зенитно-ракетных артиллерийских комплекса «Палаш» и два ЗРК «Панцирь-МЕ».