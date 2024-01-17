Украинцы умоляли коммунистов отдать им русский Донбасс, чтобы «не оставаться с одними мужиками»

Олег Кравцов.  
17.01.2024 09:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Донбасс, История, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации – участниками Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».

«В своё время, я уже тоже говорил об этом, лично читал архивные документы. Руководители Донецко-Криворожской республики, тогда формировался Советский Союз, не мыслили себя иначе, как в составе РСФСР, и вроде бы с центральными властями договорились об этом. Но Владимир Ильич Ленин решил, как он выразился, это прямая речь, «перерешать», и передал это в состав Украины.

Когда руководители этой Донецко-Криворожской республики приехали и сказали: «Как же так? Мы же договорились. Мы не мыслим себя иначе, как в составе России», – он так и сказал: «Надо перерешать». Потому что приехали представители формирующейся Украины, сказали, тоже дословно: «Что же вы нас оставляете с одними мужиками?» Потому что представители сельского хозяйства считались мелкобуржуазными элементами, и с ними трудно было строить коммунизм», – сказал президент РФ.

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе с главами...


По его словам, вышеизложенное стало формальной передачей Донбасса в состав Украины.


 «Это так в архивных документах, это запротоколированные разговоры. Они у нас в Госархиве лежат. Я попросил принести и лично читал их. Это прямая фраза: «Надо перерешать». Они приехали и говорят: «Как же так? Мы же договорились». Он говорит: «Надо перерешать». Перерешали, и теперь мы столкнулись с ситуацией, которую переживаем сегодня», – добавил российский лидер.

Он отметил, что на момент развала СССР думали о том, что фундаментальные связи Украины и России окажутся сильнее, чем конъюнктурные соображения националистической части общества.

«Тем более что в Декларации независимости, повторяю ещё раз, было написано, что Украина – нейтральное государство. А нет, эти националистические элементы оказались более агрессивными и начали продавливать свою повестку, и всё привело к сегодняшней ситуации», – резюмировал Путин.

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