Украинцы умоляли коммунистов отдать им русский Донбасс, чтобы «не оставаться с одними мужиками»

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации – участниками Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».

«В своё время, я уже тоже говорил об этом, лично читал архивные документы. Руководители Донецко-Криворожской республики, тогда формировался Советский Союз, не мыслили себя иначе, как в составе РСФСР, и вроде бы с центральными властями договорились об этом. Но Владимир Ильич Ленин решил, как он выразился, это прямая речь, «перерешать», и передал это в состав Украины.

Когда руководители этой Донецко-Криворожской республики приехали и сказали: «Как же так? Мы же договорились. Мы не мыслим себя иначе, как в составе России», – он так и сказал: «Надо перерешать». Потому что приехали представители формирующейся Украины, сказали, тоже дословно: «Что же вы нас оставляете с одними мужиками?» Потому что представители сельского хозяйства считались мелкобуржуазными элементами, и с ними трудно было строить коммунизм», – сказал президент РФ.