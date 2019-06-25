25.06.2019, Страсбург, Владимир Гладков
 
ЕС, Политика, Россия, Украина
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Украинцы устроили под окнами ПАСЕ пикет с фашистской свастикой

Горстка представителей Украины и диаспоры вышла на акцию протеста под зданием ПАСЕ в связи с возвращением России в состав консультативного органа.

Видеоролики с места события публикуют у себя в соцсетях разочарованные члены украинской делегации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прямо сейчас встретился с украинцами, которые пикетируют уничтоженную ПАСЕ. Борьба продолжается!» – написал у себя в «Facebook» депутат Олег Ляшко.

Митингующие призывают делегатов ПАСЕ «сохранить Совет Европы», который, по их мнению, будет уничтожен после уступок России.

Участники вышли с плакатами, на которых отображены претензии Украины на Крым и требования освободить участников провокации возле Керченского пролива – моряков ВМСУ и осужденного за терроризм Олега Сенцова, Также среди жовтоблакитных флагов был замечен и флаг Грузии.

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