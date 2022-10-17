Украинцы устроили русофобский шабаш в центре Тбилиси
В Грузии прошел митинг в поддержку украинских боевиков.
В центре Тбилиси на площади Свободы собрались несколько десятков украинских мигрантов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Митингующие пели песни боевиков УПА и выкрикивали националистические лозунги.
Также в руках у них были плакаты с требованием признать Россию террористическим государством, призывы к российским военным о капитуляции и фотографии разрушенной инфраструктуры Украины.
После группового фотографирования и совместных песнопений митингующие разошлись.
Напомним, Грузия на официальном уровне отказалась присоединяться к антироссийским санкциям Запада.
Тем не менее, на территории Украины действует Грузинский иностранный легион, в составе которого находятся боевики, воевавшие против России в Южной Осетии и Абхазии.
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