Украинцы устроили русофобский шабаш в центре Тбилиси

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В Грузии прошел митинг в поддержку украинских боевиков.

В центре Тбилиси на площади Свободы собрались несколько десятков украинских мигрантов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Митингующие пели песни боевиков УПА и выкрикивали националистические лозунги.

Также в руках у них были плакаты с требованием признать Россию террористическим государством, призывы к российским военным о капитуляции и фотографии разрушенной инфраструктуры Украины.

После группового фотографирования и совместных песнопений митингующие разошлись.

Напомним, Грузия на официальном уровне отказалась присоединяться к антироссийским санкциям Запада.

Тем не менее, на территории Украины действует Грузинский иностранный легион, в составе которого находятся боевики, воевавшие против России в Южной Осетии и Абхазии.