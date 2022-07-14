Украинцы устроили широкую подпольную распродажу западного оружия. ЕС отчаянно пытается помешать

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Новости Украины

Спецоперация российских войск длится уже пятый месяц, а в Европе и США только сейчас вспомнили, что киевский режим во все времена был насквозь коррумпированным, и было бы неплохо установить контроль, чтобы подопечные не толкали налево хотя бы наиболее дорогую, ценную и особо опасную матчасть, которой они их недальновидно обеспечили.

Причиной беспокойства стали всё более частые объявления украинских деляг в даркнете, предлагающих приобрести с хорошим дисконтом большие и малые партии западного вооружения и амуниции – от бронежилетов, стрелкового оружия и тактической медицины до «джавелинов», САУ и даже РСЗО HIMARS с боекомплектом, вокруг которого рагули в последнее время развели очередной культ «священной вундервафли».

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Хороший дисконт в данном случае обозначает, что за образцы оружия, стоящего на «белом» рынке сотни тысяч долларов, циничные деляги хотят выручить пару-тройку десятков тысяч «вечнозелёных», а за боевые системы с ценником в миллионы, просят занести денег в 10-15 раз меньше.

Судя по отзывам, свинский «военторг» хорошо освоил схему купли-продажи, предлагая потенциальным клиентам, после 100% предоплаты, забрать «посылочку», заныканную где-то в «серой зоне».

Торгаши, облечённые властью, оперируют большими партиями военной «мелочёвки» или сразу предлагают привезти в соседнюю с Украиной страну шмат тяжёлого вооружения: почти задаром – пользуйтесь, люди добрые!

Считается, что буферным государством, через которое идёт поток военной контрабанды из Украины, выступает Молдавия.

Надо полагать, что сигналом тревоги для Запада стали проданные российской стороне две французские самоходные гаубицы «Цезарь». Как известно, информацию о сделке опубликовал в соцсетях один французский политический (или общественный) деятель, а затем новость была подхвачена и разнесена по порталам и пабликам.

Шоком для западной общественности стала информация, что за САУ с образцами современных снарядов и оборудованием сетецентричной войны, опрометчиво поставленных французами, шароварные шкурники взяли всего $120 тысяч за комплект, что раз в 25 ниже его реальной стоимости.

Вскоре, западные кураторы ВСУ обратили внимание, что у пушечного мясца на передке нет ни одной единицы М4 – штурмовых карабинов на базе автоматической винтовки М16 – вся партия без следа рассосалась через даркнетовский лабаз.

На днях, секта свидетелей св. Хаймарса и её пастыри с огорчением узнали, что один образец РСЗО HIMARS с боеприпасами русские приобрели по цене $880 тысяч, благодаря всё той же отлаженной схеме военного шоппинга в даркнете.

Информированный ТГ-канал «Рыбарь» приводит подробности, что хлопцы оставили американскую установку РСЗО со всеми причиндалами в сарае, расположенном в серой зоне, чтобы на него гарантированно наткнулись наши разведчики, зачищающие брошенные «захысныками» территории.

Чтобы вы понимали: выстрел одного пакета (шесть обычных ракет, не ОТР!) HIMARS обходится в $1 млн, да сама пусковая тянет ещё на $5 млн. Выгодное приобретение для нашей оборонки? Безусловно!

Вот, кстати, почему чубоносцы получают от американцев HIMARS, а от немцев и британцев – его аналоги, поштучно, вызывая приступы ярости у Зели с Подоляком. Дороговато обходятся системушки. Самим хозяевам не разориться бы. Просто хипстеры и лицедеи не понимают ничего, кроме дармовщины и рубки «капусты», на чём угодно.

Как говорится, мастерство не пропьёшь. Условный украинский прапорщик за умеренную мзду способен раздеть до голой дупы любую армию, а не только «самую боеспособную в Европе».

Здесь самая мякотка в том, что западные хозяева «незалежных» давно и предельно ясно поняли, что, начиная большую прокси-войну с Россией, им придётся иметь дело с неизлечимыми клептоманами и шкурниками, о чём немало судачили на сетевых форумах западные военные, имевшие удовольствие познакомиться в Ираке с украинским контингентом.

По словам счастливчиков, хлопцы, не особо стесняясь окружающих, тырили и толкали местным всё, что хорошо и плохо лежит и чем делились с ними щедрые американцы: тактические очки, пищевые рационы, фляги для воды, разгрузки, ботинки для пустыни, униформу и даже снятые с «хаммеров» антенны. Хуже были только грузинские вояки, которых «союзники» назвали «пылесосами» за умение «чистить» вообще всё, что попадается на глаза. Просто, хлопцы оказались чуть более ленивыми.

Но это было давно. Зато, относительно недавно, при «його высокоповажности» в драных носках Пете Порошенко, Свиноборонпром толкал налево и направо как военную продукцию собственного производства, так и западную материальную помощь, а финансовую без лишних слов растаскивал и складировал в офшорах. В ущерб заявленным государственным интересам Украины.

И вот, западные хозяева режима криворожских хипстеров и лицедеев в который раз наступают на одни и те же грабли, жалуясь на неистребимую воровитость подшефных.

Хотелось бы посоветовать западникам поставить себя на место украинских барыг и карманников. Да, поставки оружия и матчасти в пользу ВСУ не прекращаются, а по некоторым позициям хлопцы укомплектованы даже лучше, чем военнослужащие Российской армии, не говоря уже о военных ЛДНР.

Однако, как минимум половина этого добра не воюет – его бросают драпающие с очередного рубежа «захысныки», оставляя клятым москалям огромные партии западного оружия и амуниции. Дело дошло до того, что российские артиллеристы – операторы САУ «Мста-С», которые напрямую с носителями боевых чубов не соприкасаются – на видео демонстрируют собственный арсенал из «джавелинов», NLAW, АТ-4 и прочего натовского добра, чтобы при случае было чем отбиваться от украинских ДРГ, если свой боекомплект закончится.

Про штурмовые и разведывательные группы и говорить нечего: уничтожение техники, живой силы и укрепов противника натовским оружием стало для них доброй традицией. «Спасибо, НАТО», – говорят, – и предлагают перейти к прямым поставкам, минуя посредников.

Вот и обливается кровью свидомое сердце селянина, глядя, как всё это богатство бросается кучами и достаётся некоторым совершенно бесплатно. На западной военной помощи можно и нужно зарабатывать, поскольку Россию всё равно не победить, и от продажи парочки САУ, одного «хаймерса» и нескольких партий стрелковки на фронте ровным счётом ничего не изменится.

“Джавелин” по $30 тыс. за штуку предлагают купить в “даркнете”. Обещают доставку по всей Европе в бочках из-под моторного масла после внесения депозита. К примеру, во Францию обещают привезти за 14 дней. Всего в наличии 18 штук, то есть что-то уже явно на руках

Как бы там ни было, правящие круги Запада считают, что воевать с Россией руками Украины важно и нужно, но не менее важно сохранить свои научные и технические секреты, прекратив утечку хотя бы критически важных вооружений и их узлов представителями коррумпированной украинской верхушки.

Но ещё более беспокоит толерастов, что переданное Украине оружие окажется в руках «недостойных людей», тем более что такие звоночки давно поступают. Например, всплывшие у боевиков ХАМАС в марте старые советские ПЗРК «Стрела-2», переданные ВСУ германскими властями со складов бывшей армии ГДР.

Теперь в ЕС внезапно вспомнили, что на свете есть ещё и террористы, тоже жаждущие отовариться в подпольном магазине с хорошими скидками.

В общем, Еврокомиссия договорилась с Кишиневом о размещении в Молдавии центра по борьбе с контрабандой оружия, наркотиков и трафиком «живого товара» из Украины. Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон сообщила, что стороны согласовали вопросы в Чехии, где проходит неформальная встреча министров внутренних дел ЕС.

«Сегодня ЕС запускает хаб поддержки по внутренней безопасности и пограничному контролю в Молдавии, который будет действовать в шести приоритетных областях: борьба с контрабандой огнестрельного оружия, с трафиком мигрантов, переправкой через границу людей в криминальных целях, противодействие терроризму, борьба с киберпреступностью и перевозкой наркотиков», – провозгласила Йоханссон.

Если учесть, что последние восемь лет американцы и европейцы так и не сумели создать структуры, эффективно нейтрализующие украинскую клептократию, будущая возня в Молдавии выглядит даже не полумерой, а очередной попыткой удержать расползающуюся кашу бумагой и голыми руками.

Слишком много заинтересованных лиц вовлечено в торговлю дармовым оружием (кто, в конце концов, оплатит банкет?). Ну, запустит ЕС свой хаб, а торгаши, имеющие тесные связи с властью, его обойдут и наладят новые каналы и схемы сбыта/доставки.

Решение тут может быть только одно: демилитаризация, денацификация и полный демонтаж проекта «незалежная Украина», на что в данный момент толерасты и, особенно, их вашингтонские кураторы, согласиться не могут. А в остальном, «боже, благослови украинскую коррупцию!». Аминь!