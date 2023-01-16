Украинцы уверовали в скорую победу над Россией – соцопрос

Игорь Шкапа.  
16.01.2023 09:17
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Россия, Социология, Украина


Абсолютное большинство граждан Украины уверено в военной победе над Россией, причем в ближайшее время.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют результаты социсследования, проведенные по заказу Института социологии НАН Украины Киевским международным институтом социологии.

Абсолютное большинство граждан Украины уверено в военной победе над Россией, причем в ближайшее время....

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По данным соцопроса, более 95% опрошенных уверены в победе Украины. Причем полностью уверены – 75,3%.

При этом 63,2% респондентов ожидает победу в течение ближайшего года или даже быстрее. И лишь 26% ответили, что война продлится больше года.

«Таким образом в обществе существуют значительные надежды на скорое завершение военного противостояния с Россией, финалом которого будет наша победа», – резюмируют социологи.

Опрос проводился с 19 по 25 декабря 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера и исключительно по мобильным телефонным номерам. Утверждается, что статистическая погрешность выборки в объеме 2007 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2.2%.

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