Украинцы уже думают о Зе-шайке хуже, чем о «враге с востока» – бежавший за кордон укро-журналист

Вадим Москаленко.  
23.01.2026 21:32
  (Мск) , Киев
Украинское общество находится на грани революционного бурления, когда «верхи уже не могут, а низы не хотят».

Об этом в эфире своего блога заявил журналист-иноагент Александр Шелест, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас проводят параллели с прошлым веком, Октябрьская революция. Все говорят, что было двигателем – Ленин, декреты, идеология. Нет. Двигателем была реальная жизнь, а не матросики, которые хотели-не хотели воевать. А жизнь на земле, когда создавались крестьянские советы – и шли к новому.

И сейчас украинцы, кажется, подходят к этой реальной жизни. Все эти инфлюенсеры, на которых все хотели быть похожими, которые зарабатывают деньги относительно легко, имеют славу, продукт этого глобалистского мира.

Они в шоке. Они сталкиваются с реальной жизнью, что уже не будет доната, или рекламной интеграции. И уже никто не хочет быть на тебя похожим. Все смотрят на людей, которые берут водопроводную трубу, ставят свечки, как-то пытаются согреться. И все инфлюенсеры понимают, что они не в контексте», – сказал Шелест.

«А с этого и начинается бурление – с изменения порога ценностей, с изменения уровня потребностей. Прикольно было включить Тик-Ток – и поржать над какими-то ужимками. А сейчас в Тик-Токе смотрят, как согреться.

Плюс, мы видим, что власть не справляется. То, что было священным – пускай они воры, но это наша власть. А теперь люди подводят к тому, что может наша власть хуже, чем условные враги в рамках этой религиозной войны, эти ужасные орки. Уже и такие мысли высказываются», – рассуждал беглый украинец.

