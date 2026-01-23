Украинцы уже думают о Зе-шайке хуже, чем о «враге с востока» – бежавший за кордон укро-журналист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское общество находится на грани революционного бурления, когда «верхи уже не могут, а низы не хотят».

Об этом в эфире своего блога заявил журналист-иноагент Александр Шелест, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас проводят параллели с прошлым веком, Октябрьская революция. Все говорят, что было двигателем – Ленин, декреты, идеология. Нет. Двигателем была реальная жизнь, а не матросики, которые хотели-не хотели воевать. А жизнь на земле, когда создавались крестьянские советы – и шли к новому. И сейчас украинцы, кажется, подходят к этой реальной жизни. Все эти инфлюенсеры, на которых все хотели быть похожими, которые зарабатывают деньги относительно легко, имеют славу, продукт этого глобалистского мира. Они в шоке. Они сталкиваются с реальной жизнью, что уже не будет доната, или рекламной интеграции. И уже никто не хочет быть на тебя похожим. Все смотрят на людей, которые берут водопроводную трубу, ставят свечки, как-то пытаются согреться. И все инфлюенсеры понимают, что они не в контексте», – сказал Шелест.