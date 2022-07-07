Украинцы уже жалуются, что Россия обстреливает ракетами остров Змеиный

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Новости Украины

Российские войска двумя ракетами ударили по целям в одном из районов Одесской области. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Одесская область. На рассвете двумя ракетами враг атаковал один из районов области. Поражены два сельхозангара, уничтожено 35 т зерна. По предварительной информации, обошлось без жертв. Также огневой атакой двух ракет существенно поврежден причал острова Змеиного», – написал Братчук в своем Telegram-канале.

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Также по его словам, украинские силы ПВО якобы сбили ракету Х-31 над морем в Одесской области.

«Сегодня русня запускала ракеты-бумеранги из Херсона. После запуска ракета разворачивается и начинает падать. Местные каналы пишут, что из 7 выпущенных 4 упало после взлета», – написал Братчук.