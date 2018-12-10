Украинцы в 2014 ждали авианосец США. Теперь ждут британский крейсер

10.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

В Черном море появится крейсер флота Великобритании, и это остудит пыл русских, которые не рискнут ввязываться в реальное противостояние с НАТО, поскольку потенциал альянса больше, чем военная мощь России.

Об этом экс-глава службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил в эфире канала «Zik», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уже пять дней, как вернулся из Вашингтона, где встречался с руководством Госдепа, Пентагона, советниками Трампа, руководством других стран.

Был форум, и как раз обсуждались вопросы, касающиеся Азовского и Чёрного морей. Понятно, что вся сила и мощь стран НАТО и их союзников ориентирована на то, чтобы не допустить агрессивных действий. Потому размещение крейсера и других плавсредств, например, Великобритании, которая также направляет представителей НАТО, которые находятся непосредственно в Чёрном море – это фактор сдерживания.

Понятно, что Россия будет пытаться где-то геополитически влиять на ситуацию с безопасностью в Чёрном и Азовских морях, также и в Прибалтике. Но так, чтобы сказать, что это – реальная угроза столкновения – там Россия не рискнёт, потому как потенциал стран НАТО на порядок выше, чем РФ.

Если такой сценарий предвидится, сценарий глобальной войны, как раз мы на форуме обсуждали то, как её предупредить, и это вполне понятно, даже та ситуация, которая идёт сейчас, но даже в конечной формации это – выход на глобальные договорённости и заставить Путина выйти из этой модели конфронтации», – пояснил Маломуж.

Ведущая программы отметила, что Порошенко говорит об угрозе сразу трём странам-членам НАТО, имеющим выход в Черное море.

«Я думаю, что в данной ситуации эти страны не сами по себе. Они – участники альянса, потому нападение на эти страны или угроза им – это фактическая угроза всем странам-НАТО. А это и США, и Великобритания, Германия, Франция и другие. Потому потенциальная угроза есть, но реально, что они сегодня могут угрожать именно огненными средствами – я считаю, что нет. Потенциально, при разных форматах действий, понятно, что это будет угроза. Но она не будет иметь последствий реальной победы. Это будет война на уничтожение», – подчеркнул Маломуж.