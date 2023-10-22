Украинцы в ЕС как фактор раскола Европы. Есть ли вакцина от политического ковида?

Вирус агрессивного национализма в своем распространении подобен недавно отгремевшему по всему земному шару ковиду. Понятно, что таких национализмов на планете – вагон и маленькая тележка, но по объективным причинам сейчас в тренде его украинская разновидность, ведь именно в накручивание ее ЧСВ все последние годы вкладывались гигантские средства, и именно его ядовитые испарения распылялись из всех возможных рупоров СМИ.

Как и у обычной пандемии, разносчиками пандемии национализма являются люди. В нашем случае – украинцы, попавшие под это влияние. Выросшие как грибы за последние полтора года новоявленные беженские диаспоры в странах Европы являются идеальной почвой для распространения этой заразы уже за пределами украинского ареала. Тем более, что очень многие беженцы не собираются возвращаться назад, как на это рассчитывают правительства приютивших их стран, а, пользуясь разнообразными лазейками, стремятся натурализоваться в ЕС и остаться там.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Фишка в том, что такие украинцы вовсе не намерены подстраиваться под изменчивый европейский мир, принимая его правила жизни. Напротив, многие из них всерьез настроены прогнуть Европу под себя, И, что называется, привезти Украину с ее специфическими постмайданными порядками и представлениями в Европу. Поневоле вспоминаешь известную байку про девушку и село, но тут все происходит в более глобальном масштабе и с куда более серьезными последствиями.

Ближайшие соседи Украины уже начинают стонать, испытывая эту «украинскую бациллу» на себе. Так, те же поляки жалуются, что новоприбывше начинают качать права, навязывая хозяевам свои представления об истории, а сами украинцы жалуются, что их детей в польских школах не хотят учить украинскому языку.

Это при том, что поддержанные этими беженцами порядки в самой Украине таковы, что дети, чей родной язык не украинский, возможности обучения на родном прямо лишены законом. И ничего – массовый националистический избиратель не видит в этом ничего дурного. Мол, а как вы хотели? Цэ Украина? Значит – учите украинский. Только вот, оказавшись в Польше, они почему-то не хотят примерить эту рубашку на себя и учить польский.

Это только самая верхушка многослойного айсберга тлеющих конфликтогенных тем, которые ждут европейцев буквально за поворотом, стоит только расслабиться и впустить скандальных гостей в свой дом с большими правами, чем просто погостить на время.

Не отрефлексированная пока что европейской общественной мыслью проблема – в том, что некритично усвоившие навязанный американской пропагандой взгляд на мир националистические украинцы в Европе становятся дистанционным оружием заокеанской метрополии. Оружием, которому отведена роль подрывать европейские общества изнутри. Ирония ситуации: европейские элиты так долго раскручивали образ страшной «русской угрозы», якобы подрывающей европейское единство, что получили на свою голову вполне реальную пятую колонну – только американскую.

Реагируют европейцы на еще не вполне проявленную, но уже растущую угрозу – по-разному. Если в ФРГ правящие социал-демократы строят планы по интеграции украинцев вплоть до предоставления им избирательных прав, то, например, поляки в ужасе от подобной перспективы.

Впрочем, свежий пролёт ПиС на выборах и возможное формирование в Варшаве правительства, заглядывающего в рот Евросоюзу Туска, и улучшит перспективы украинцев в Польше, но однозначно усилит раздрай и раскол в самом польском обществе, которое, уже не замечая того, пошло по пути Украины.

Что будет дальше – можно только гадать. Прогнозы самые разные. От розово-оптимистического, о том, как миллионы украинцев счастливо заживут в новом украинском доме, до апокалиптических – о расползании вируса майданизма по ЕС с соответствующими результатами.

«Украинское присутствие в Европе стало значительным, и с этим надо что-то делать. Если оставить этих людей исключительно под влиянием киевского режима, то ситуация будет становиться опаснее с каждым днем. Украинской диаспоре будет навязываться агрессивное бескомпромиссное поведение, которое будет нести проблемы любой европейской стране», – прогнозирует, к примеру, украинский оппозиционер и лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

И тут важно не ждать, когда европейцы одумаются и поймут, какую ошибку они совершили, а загодя выстраивать альтернативу этому, способную поставить идейный, организационный и медийный заслон таким перспективам. Объективно им может стать только консолидация второго полюса – пророссийски настроенных украинцев, тех самых, которые в самой Украине практически истреблены, изгнаны или виктимизированы и загнаны в подполье.

Хотя, именно наличие этого пророссийского полюса первые десятилетия существования независимой Украины уравновешивало лоскутную страну и не давало украинским «качелям» между востоком и западом превратиться в нефункциональный и никуда не летящий самолет с одним крылом- правым.

Пользуясь медицинской метафорой того же Медведчука, пророссийский вектор мог бы стать «вакциной» против вируса майданизма. И, в первую очередь, объективно в появлении такой «вакцины» заинтересованы народы Европы, ставшие заложниками амбиций верхушки евробюрократов и лежащих под Вашингтоном политиканов, неосторожно вложивших весь свой политический капитал в обанкротившийся украинский траст и теперь лихорадочно соображающих, как выпутаться из этой украинской истории без потерь.