Украинцы в Европе готовы встать в очередь за российским гражданством

Украинцы в Европе разочаровались в майданной власти и готовы отказаться от украинского гражданства, чтобы получить российское. Но процедуры публичного отречения от русофобского режима нет, и имея негативный цифровой след, пройти фильтрационные мероприятия ФСБ невозможно.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание блогер, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там по-прежнему остаётся много людей, вполне солидарных с нашими взглядами и лояльных к России. Плюс у многих происходит процесс трансформации взглядов. Потому что сейчас у украинцев в Европе, а я держу руку на пульсе, разочарование дикое. То есть то, что устроил Зеленский отказом в консульском обслуживании и прочим, просто послужило такой термоядерной бомбой в умах людей, которые туда уехали. Если их разбить по имущественному принципу, то у тех, кто уехал с деньгами, в принципе особых проблем нет. А у тех, кто уехал в чем был и там выживает, для них сейчас эти все бумажки становятся просто жутко необходимым условием для выживания. И для них это огромный аргумент в отказе поддержки, в отказе лояльности Киеву. Там сейчас идут разговоры, что это не та страна, ради которой стоит сражаться, и что эта власть скурвилась, и все в таком духе», – подчеркнул он.

По словам блогера, многие отказываются донатить ВСУ, и, в принципе, адекватная часть людей, которая не совершала преступлений, просто поддались общим эмоциям и порывам, осознают, что их, как минимум, обманули. И у таких людей, по мнению Васильева, должно быть право на реабилитацию.

«Я, собственно, и предлагал сделать какую-то процедуру, когда человек должен публично отречься, что я с украинством ничего иметь не хочу», – пояснил Васильев.