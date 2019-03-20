Украинцы в глазах россиян сравнялись с американцами

20.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

В целом 56% россиян плохо или очень плохо относятся к Украине, также 56% россиян плохо относятся к Соединенным Штатам Америки, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом свидетельствуют результаты опроса российского «Левада-центра».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

При этом совпал процент тех, кто относится к странам хорошо. В частности, 34% россиян относятся хорошо к Украине и 34% опрошенных ответили, что хорошо относятся к США.

Плохо относятся к Европейскому союзу 45% опрошенных, несколько меньше — 42% респондентов ответили, что хорошо относятся к ЕС.

В то же время 87% опрошенных положительно относятся к Беларуси, а плохо — 6%.

Исследование проводилось 15-20 февраля 2019 года. Было опрошено 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Отметим, что по данным украинсого опроса в феврале 2019 года количество украинцев, которые хорошо или очень хорошо относятся к россиянам, выросло на 9 процентных пунктов и составило 57%. При этом большинство украинцев негативно относятся к российской власти.