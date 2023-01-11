Украинцы в Куршавеле устроили русофобский пир во время чумы

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В то время как большинство граждан Украины страдает от лишений, их богатые соотечественники, причем призывного возраста, жируют на дорогих европейских курортах, пытаясь выдать себя за патриотов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале сообщила российская либеральная журналистка Ксения Собчак.

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«Иногда лучше не выкладывать какие-то посты, а то опять прибежит какой-нибудь сумасшедший Гончаренко и обвинит в отработке «путинской пропаганды», но всё же моё удивление сильнее. Я сочувствую и своему, и украинскому народу, помогаю многим отдельным людям по ту и эту сторону границы, но не могу понять тех, кто очевидно делает карьеру и улучшает жизнь с помощью всеобщего пиз…еца», – написал Собчак.

Поводом для ее поста стал дорогой ресторан «Багатель» в Куршавеле, где веселилась группа людей, говорящих по-украински.

«И вынос 6 бутылок Кристалла с украинским флагом под песенку про «…башь их». Вчера еще по z-каналам постили подобные кадры, но думала, что это очередной вброс, не поверила. А нет. Сегодня сама убедилась. И о…уела от этой картины «праздника» на самом дорогом курорте. Спросила даже у официанта, сколько стоит организовать такой вот вынос с флагом. Сказали, 20 тысяч евро. Не знаю, что это за украинцы, может их или их девушек в роскошных шубах кто-то опознает? Многие из них – призывного возраста…», – обращает внмиание автор.

По ее словам, украинским властям есть о чем поговорить с этими людьми.

«Интересно, конечно, что празднуют эти патриоты. Тем более, когда их соотечественники терпят тяжелейшие условия и сидят без света и тепла. Кстати, моя знакомая, русская сотрудница Hermes в Монако убеждала меня в этом году за сумками «биркин» (одни из самых дорогих в мире) часто заходят новые клиенты с украинскими фамилиями. Тогда я не поверила, а теперь вот такое», – добавила Собчак.