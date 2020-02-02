02.02.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Польша, Украина
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Украинцы в шоке: Красная армия вернулась в Польшу


Русофобские заявления руководства Польши, по-видимому, разнятся с настроениями рядовых граждан этой страны – доказательством тому стало появление на прилавках польских супермаркетов алкогольных напитков под брендом «Водка Красной армии».

«Это магазин «Ашан». Город Лодзь. Польша ведёт русофобскую политику… А тут такой нежданчик с этой водкой.. Красная Армия! На Украине за такую водку у продавца были бы уже неприятности 100%», – рассказал «ПолитНавигатору» выехавший на заработки в Польшу из Николаева читатель, приславший снимки и попросивший не указывать его имя в публикации.

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По словам автора фотографий, «чемоданчик тяжёлый, явно предлагается для покупки на подарок».

Стоит красноармейская водка почти 325 злотых – это 1983 гривны или около 80 долларов.

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