Украинцы: В стране всё плохо, но к бунтам не готовы

23.06.2020, Киев, Игорь Петров

За последние полгода на Украине почти в полтора раза выросла доля тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Со времени проведения последнего исследования, т.е. с декабря 2019 года, доля тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении, выросла с 45,3% до 69,9%. На подконтрольной Киеву части Донбасса их доля достигает 81,5%. Недовольных много также на Западе – 78,2%. В центре и на юге их доля ниже – соответственно, 64,9% и 68,0% опрошенных.

«Не надо доказывать факты экономического и политического кризиса в Украине, и это влияет на настроения людей», – отметила один из авторов исследования Ольга Балакирева на пресс-конференции в Киеве.

Подавляющее большинство граждан Украины обеспокоены своим уровнем жизни. Среди других проблем, которые беспокоят их больше всего – безработица, война на Донбассе и экономический кризис.

95% опрошенных в числе проблем, которые волную их больше всего, назвали неудовлетворительный уровень жизни. 32% обеспокоены безработицей и вопросами трудоустройства, 28% – войной на востоке и возвращением Крыма, 27% – экономическим кризисом.

Пандемия коронавируса заняла лишь пятое место по числу указавших ее респондентов – 22%. Столько же отметили, что их беспокоит медреформа.

«Прямая речь, которая отражает слабость власти и безвластье, набрала лишь 13%, но она поражает – «президент, который не оправдал надежд», «некомпетентная власть», «непрофессиональная власть», «бездеятельная власть», «власть которая не заботится о людях». Это разочарование во власти», – отметила Ольга Балакирева.

Около 80% граждан Украины считают, что власть в стране неуспешна в решении стратегических вопросов – экономики, коррупции, конфликта на Донбассе.

«По ключевым вопросам, которые касаются выведения Украины из экономического кризиса, привлечения к ответственности за коррупцию представителей предыдущей власти, борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти и остановки конфликта на Донбассе более 80% считают неуспешными действия власти. Успешными и скорее успешными считают немного больше 10%.

Лучше ситуация – с предотвращением возможных экономических трудностей связанных с эпидемией коронавируса, противодействием коронавирусу, обеспечения свободы слова. Около 40% считают, что действия успешны. Но все равно 50% считают, что действия власти неуспешны», -отметила Балакирева.

При всём этом почти три четверти граждан Украины считают маловероятными массовые выступления населения против падения уровня жизни.

72% опрошенных считают, что массовые выступления населения против падения уровня жизни и на защиту своих прав маловероятны в их населенном пункте. Лишь 16,7% считают, что такие выступления в их населенном пункте полностью вероятны, 11% затруднились ответить.

Этот показатель практически не изменился со времени последнего опроса в декабре 2019 года, отметила Балакирева.

При этом в западных регионах массовые выступления считают вероятными 19,7%, в центре – 18,7%, на юге – 12,0%, на востоке – 13,0%, на подконтрольной Киеву части Донбасса – 15%.

Опрос проведен с 10 по 19 июня методом face-to-face по месту проживания респондентов. Опрошено 3000 респондентов, статистическое отклонение – 1,1-1,9%.