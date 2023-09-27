Украинцы в страну уже не вернутся, надо готовиться к приёму иностранцев – киевский философ

Стратегия построения «украинской Украины» приведет страну в тупик. После войны на ее территории будет большое количество иностранцев, которым не нужен будет украинский язык. А украинские же беженцы, обустроившиеся на Западе, не вернутся для того, чтобы восстанавливать страну.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости LIVE» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стратегия возрождения и изменений Украины так и не начата. Мы не раз встречались с потенциальными инвесторами, но неспособность предложить хотя бы модель изменений в Украине – как раз и стала преградой того, что у нас до сих пор нет хотя бы одного мощного инвестпроекта на после войны. Потом, стратегия украинизации деоккупированных территорий – это не стратегия. Это аспект, культурно важный, языково важный, перспективно важный, но это лишь аспект. И не факт, что это правильный аспект – в том смысле, что многоязычный мир послевоенной действительности, куда не захотят приезжать большое количество украинцев, которые уже обустроились, будет требовать иностранцев. И нам бы хорошо бы проанализировать то, что происходит в постколониальных метрополиях, таких, как Испания, Франция, даже Германия и так далее. Это бы могло стать для нас каким-то примером, понять, что после войны у нас будут много иностранцев, которые будут отстраивать Украину. Потому что наши украинцы не приедут отстраивать Украину», – заявил Дацюк.