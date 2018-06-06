06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинцы в восприятии поляков встали вровень с немцами

Среди поляков за последние годы значительно ухудшилось отношение к украинцам и немцам, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в исследовании Института публичных дел относительно восприятия поляками иностранцев на различных социальных ролях, сообщает польский портал Oko.Press.

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Как отмечается, нынешний уровень восприятия украинцев поляками в большинстве измерений более чем на 20 процентных пунктов ниже, чем в 2013 году.

«Такой рост можно объяснить антиукраинской риторикой некоторых политиков, а также неприязнью части общества к увеличению количества граждан Украины на польском рынке труда», — отмечают авторы исследования Яцек Кухарчик и Агнешка Лада.