Европа не в состоянии помочь Украине.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа не вытянет. Европа слаба, разобщена, у нее нет ресурсов на проведение политики, они заразились украинской болезнью, они дают обещания, которые никак не соответствуют их возможностям. Смотрите, краткая история за последние три недели – в Лондоне и Брюсселе нам обещают помощь на сотни миллиардов евро, в результате выделяется на два с половиной, постепенно снижается, а сейчас вообще проблематизирована из-за позиции Орбана, будет ли нам какая-то помощь», – сказал экс-советник ОП.

Он заметил, что Европа 18 лет согласовывал стандарт розеток.