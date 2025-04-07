Украинцы верят в сказку под названием «Помощь Европы» – Арестович
Европа не в состоянии помочь Украине.
Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европа не вытянет. Европа слаба, разобщена, у нее нет ресурсов на проведение политики, они заразились украинской болезнью, они дают обещания, которые никак не соответствуют их возможностям. Смотрите, краткая история за последние три недели – в Лондоне и Брюсселе нам обещают помощь на сотни миллиардов евро, в результате выделяется на два с половиной, постепенно снижается, а сейчас вообще проблематизирована из-за позиции Орбана, будет ли нам какая-то помощь», – сказал экс-советник ОП.
Он заметил, что Европа 18 лет согласовывал стандарт розеток.
«Как вы думаете, как долго будет она строить свою оборону и бросаться на помощь Украине? Путин не считает их фактором, Трамп их не считает фактором, Си Цзиньпин их не считает фактором, потому что они смотрят, что делает Европа, насколько она делает это медленно, неуклюже и насколько это не соответствует заявленным амбициям.
Европа – это Макрон, очень яркие речи и ничего. Это Мерц, очень яркие обещания «Таураса» – и ничего. По крайней мере, ничего в тех темпах, которые сегодня требуются для того, чтобы реализовывать политику безопасности… И то, что украинцы верят в сказки, что Европа поможет, – это проблемы только украинцев, даже не европейцев. Ничем она не поможет, и никак не сможет помочь», – заявил Арестович.
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