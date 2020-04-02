02.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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Украинцы возмущены произволом и саботируют действия киевской власти




Несправедливая политика киевской власти и творимый ею произвол привели к тому, что несколько десятков эвакуированных украинцев вынуждены проходить принудительный карантин за свой счёт, в то время как сотни тысяч заробитчан возвращаются из Европы даже без проверки температуры.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я боюсь, что на Украине полицейщина будет, и будет не тотальный контроль и произвол, а он уже есть. Вы знаете, почему люди так убегают и не соглашаются на обсервацию? Потому что видят, как власть относилась к прибывшим до этого из других стран, или как штурмовали польскую границу, как эти люди рассеивались и как их ни то что на обсервацию не направляли, а даже температуру не проверяли до 17 марта, даже в аэропортах Борисполя не проверяли.

Тогда люди говорят: «Если все, так давайте все». Должен быть общественный договор, власть тогда всех определяет в эту обсервацию, и мы тогда идем на это и понимаем: всех так всех, карантин так карантин, закон для всех. Из-за того, что происходит выборочность карантина, люди чувствуют несправедливость и задаются вопросом: «Почему мы? Почему не все?», – возмутился он.

Также политолог напомнил об инциденте с эвакуированными из Катара украинцами, которых пытались жесткими мерами поместить в обсервацию, однако некоторые из них сбежали.

«Это была основная причина, почему прибывшие из Катара не соглашались на карантин в гостинце «Козацкая», и даже не из-за того, что им говорили заплатить, но это нужно было сделать бесплатно, за счёт государственного бюджета. Сказал же президент Владимир Зеленский: «Государство должно защитить здоровье граждан», правильно. Так государство, а не мы сами. Если мы должны платить деньги, так лучше ехать домой, лучше дома сидеть на обсервации и деньги тратить на себя.

Государство должно взять все на себя, обеспечить отелями, обеспечить более-менее комфортное прохождение, как было в Новых Санжарах. Затем туда приезжает президент, дарит игрушки. Так это другая ситуация, почему именно сейчас? Вдруг, ни с того ни с сего, двадцать тысяч человек на обсервацию, а до этого сто тысяч куда делись?

И рассеялись, разбрелись по стране. Где вы тогда были со своими умными речами и пугалками, хватит пугать народ! Что посадим, карантин будет полгода, запугать хотите? Так нельзя же пугать все время тотальным контролем и полицейщиной», – резюмировал Вадим Карасёв.

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