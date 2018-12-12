12.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Украина, Финансы
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Украинцы все меньше доверяют своей валюте

Объем гривневых депозитов в украинских банках за ноябрь 2018 года сократился на 2,1% – до 493,267 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 2,6%, до 13,482 61 млрд долл, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Остатки по гривневым кредитам выросли на 1,2% в ноябре и на 9,8% с начала года – до 624,668 млрд грн. Остатки по валютным кредитам (в долларовом эквиваленте) выросли на 0,9% в ноябре и на 10% с начала года – до 17,487 млрд долл.

Для сравнения: объем гривневых депозитов в украинских банках за 2017 год вырос на 15,1% – до 489,948 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 2,7%, до 13,676 млрд долл.

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