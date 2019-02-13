13.02.2019, Киев, Владимир Гладков

На фоне падения уровня потребления украинцами продуктов первой необходимости политика власти еще больше усугубляет плачевное положение дел в стране.

Об этом во время пресс-конференции заявил украинский экономист Виктор Скаршевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно госслужбы статистики Украины, если сравнить 2018 год с 2013 годом, то на душу населения, если считать в килограммах, то рыбы и рыбопротуктов граждане стали потреблять по сравнению с 2013 годом на 28 процентов меньше, фрукт и ягод на 12 процентов меньше, мясо и мясопродукты – минус восемь процентов.

Плюс подключается к этому правительство, которое не индексирует в полном объеме социальные выплаты. Потому что, если с 2014 года цены выросли в 2,5 раза, то прожиточный минимум был проиндексирован всего на 58 процентов, а средняя пенсия выросла всего на 70 процентов», – заявил Скаршевский.

«Средняя номинальная зарплата в Украине [в 2018 году] повысилась на 25 процентов, согласно госслужбе статистики. Только очень важно понимать, что она увеличилась не потому что увеличилась производительность труда, не потому что началась мощная модернизация украинской экономики или инвестиции начали заходить – нет. Причина банальная и очень плохая: в Украине наблюдается дефицит рабочей силы в связи с массовым выездом трудовых мигрантов за границу. То есть на Украине создался дефицит, поэтому работодатели вынуждены поднимать номинальную зарплату», – добавил эксперт.