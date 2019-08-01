01.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Статистика, Туризм, Турция, Украина
Просмотров:

Украинцы выбились на третье место по посещению турецких курортов – после русских и немцев

За последние 5 лет Украина оказалась на третьем месте в рейтинге посещаемости региона Анталия, после России и Германии, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в отчете, опубликованном Федерацией отельеров Турции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сообщается, что в 2014-м Анталию посетили 284,632 украинцев, в 2015-м — 314,708 украинцев, в 2016-м — 572,700 украинцев, в 2017-м — 715,011 украинцев, в 2018-м — 709,074 украинцев.

Доходы Турции от туризма во II квартале выросли на 13,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 7 млрд 974 млн долларов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть