Украинцы выбились на третье место по посещению турецких курортов – после русских и немцев

01.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

За последние 5 лет Украина оказалась на третьем месте в рейтинге посещаемости региона Анталия, после России и Германии, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в отчете, опубликованном Федерацией отельеров Турции.

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Сообщается, что в 2014-м Анталию посетили 284,632 украинцев, в 2015-м — 314,708 украинцев, в 2016-м — 572,700 украинцев, в 2017-м — 715,011 украинцев, в 2018-м — 709,074 украинцев.

Доходы Турции от туризма во II квартале выросли на 13,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 7 млрд 974 млн долларов.