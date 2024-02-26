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Чтобы заслужить «доверие» со стороны США, украинцы добывали для американцев военные секреты в России в таких количествах, что резидентура ЦРУ в Киеве «не могла ими насытиться».

Об этом рассказала газета New York Times, называя такое поведение украинцев «ухаживанием».

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«Узкий круг сотрудников украинской разведки усердно ухаживал за ЦРУ и постепенно стал жизненно важным для американцев. В 2015 генерал Валерий Кондратюк, в то время глава военной разведки Украины, прибыл на встречу с заместителем начальника резидентуры ЦРУ и без предупреждения передал стопку сверхсекретных файлов. Этот первоначальный транш содержал секреты о Северном флоте России, включая подробную информацию о новейших конструкциях российских атомных подводных лодок. Вскоре группы офицеров ЦРУ регулярно покидали его офис с рюкзаками, полными документов. «Мы поняли, что нам необходимо создать условия доверия», – цитирует газета Кондратюка.

Издание приводит слова бывшего высокопоставленного американского чиновника о разведданных, получаемых от украинцев: «Мы не могли насытиться этим».

«Для русского позволить завербовать себя американцу – значит совершить абсолютное, предельное вероломство. Но для русского быть завербованным украинцем – это просто дружеский разговор за кружкой пива», – пояснил украинский генерал методы работы против РФ.