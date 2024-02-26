Украинцы выкрали для США чертежи подлодок России

Михаил Рябов.  
26.02.2024 00:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 736
 
Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Чтобы заслужить «доверие» со стороны США, украинцы добывали для американцев военные секреты в России в таких количествах, что резидентура ЦРУ в Киеве «не могла ими насытиться».

Об этом рассказала газета New York Times, называя такое поведение украинцев «ухаживанием».

Чтобы заслужить «доверие» со стороны США, украинцы добывали для американцев военные секреты в России...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Узкий круг сотрудников украинской разведки усердно ухаживал за ЦРУ и постепенно стал жизненно важным для американцев. В 2015 генерал Валерий Кондратюк, в то время глава военной разведки Украины, прибыл на встречу с заместителем начальника резидентуры ЦРУ и без предупреждения передал стопку сверхсекретных файлов.

Этот первоначальный транш содержал секреты о Северном флоте России, включая подробную информацию о новейших конструкциях российских атомных подводных лодок. Вскоре группы офицеров ЦРУ регулярно покидали его офис с рюкзаками, полными документов.

«Мы поняли, что нам необходимо создать условия доверия», – цитирует газета Кондратюка.

Издание приводит слова бывшего высокопоставленного американского чиновника о разведданных, получаемых от украинцев: «Мы не могли насытиться этим».

«Для русского позволить завербовать себя американцу – значит совершить абсолютное, предельное вероломство. Но для русского быть завербованным украинцем – это просто дружеский разговор за кружкой пива», – пояснил украинский генерал методы работы против РФ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть