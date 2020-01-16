Украинцы вымирают и разбегаются из страны

16.01.2020, Киев, Игорь Петров

Украина превратилась в одну из самых вымирающих стран, а за счет ее населения соседи восполняют нехватку трудовых ресурсов.

Об этом в беседе на телеканале КРТ заявил бывший политзаключенный, журналист Василий Муравицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, украинский народ – один из самых вымирающих в мире. С 2010 года четыре миллиона человек выехало. За 10 лет – 4 миллиона, живых, здоровых, образованных, в которых вложили огромные деньги выехало. Хорошо, 2020 год – 2030 год, еще четыре миллиона. Сейчас нас 35 по самым лучшим подсчётам, 30 миллионов. Ну, а дальше что? Вопрос вообще стоит о выживании украинского народа.

Потребность в рабочих руках в Европе, она значительная. Украинцы – хорошие труженики. Польша до двух процентов ВВП за эти десять лет приобрела роста только на украинских тружениках. Германия тоже не прочь, Чехия расширяет эти варианты. Вот они уедут и будут там на второстепенных работах работать. Это естественный экономический процесс.

Так Советский Союз индустриализировался – было разделение город-село. А теперь разделение немножко другое: город – Германия, село – Украина. И вот из села забирали крепкий народ в город, строили заводы, экономику, космос, фармацевтику.

Китай сейчас по тому же пути идет, но у них ресурс своем собственном селе. Вьетнам так же идет, а у Германии такого дополнительного ресурса нет, у Польши такого дополнительного ресурса нету внутри и потому берут из Украины. Для них это выгодно, они получают на этом прибыль. Я их понимаю.

А землей [украинской], конечно, арабы будет владеть, немцы будут владеть, американцы владеть», – сказал Муравицкий.