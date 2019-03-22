Выборы
//exit;
22.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Украина
Просмотров:

Украинцы вымрут очень быстро – Богомолец

Украинцам, учитывая нынешнюю демографическую динамику, до полного вымирания осталось менее двухсот лет.

Об этом в эфире телеканала ATR заявила кандидат в президенты Украины, депутат Верховной рады и бывший “главрач Майдана” Ольга Богомолец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам парламентария, Украина ежегодно теряет сотни тысяч своих граждан.

«Украинцев ежегодно становится на 200-300 тысяч меньше. Ежегодно, не считая процесса миграции. Если за все годы независимости просто взять медицинскую статистику, украинская нация вымирает. Украинская нация может исчезнуть через 180 лет. Ноль украинцев. Это очень быстро», – заявила Богомолец.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть