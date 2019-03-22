Украинцы вымрут очень быстро – Богомолец

22.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинцам, учитывая нынешнюю демографическую динамику, до полного вымирания осталось менее двухсот лет.

Об этом в эфире телеканала ATR заявила кандидат в президенты Украины, депутат Верховной рады и бывший “главрач Майдана” Ольга Богомолец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам парламентария, Украина ежегодно теряет сотни тысяч своих граждан.

«Украинцев ежегодно становится на 200-300 тысяч меньше. Ежегодно, не считая процесса миграции. Если за все годы независимости просто взять медицинскую статистику, украинская нация вымирает. Украинская нация может исчезнуть через 180 лет. Ноль украинцев. Это очень быстро», – заявила Богомолец.