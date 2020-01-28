Украинцы выстроились в очередь за российским гражданством

28.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Российская Федерация будет упрощать режим получения гражданства РФ для бывших соотечественников, проживающих в постсоветских странах.

Об этом в интервью «Известиям» заявила начальник ГУ по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Казаковой, количество желающих из этих стран получить российское гражданство ежегодно растет.

«Уже сегодня у нас готовы пять законопроектов, они находятся в Государственной думе. Шесть законопроектов в правительстве. И впереди у нас — упрощение процедур приобретения гражданства для наших соотечественников, граждан Белоруссии, Украины. Их мы хотим освободить от собеседования, которое проводится для признания людей носителями русского языка.

Кроме того, мы хотим упростить возможность приобретения российского гражданства для жителей Украины, Молдовы, Казахстана и Белоруссии. Это наши соседи, и число жителей этих государств, желающих приобрести российское гражданство, постоянно растет…

В прошлом году у нас приобрели гражданство Российской Федерации почти 500 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. Если сравнивать эту цифру с 18-м годом, когда это было 270 тыс., то мы понимаем, что количество желающих увеличилось на 85%. В первую очередь это граждане Украины. Они составляют значительную часть получивших гражданство, это около 300 тыс. человек», – рассказала Казакова.

Чиновница также уточнила, что активно получают российское гражданство и жители республик Донбасса.

«За 2019 год 227 тыс. жителей данных территорий приобрели гражданство РФ. В Ростове создано отдельное подразделение, которое принимает документы для приобретения гражданства, обрабатывает их. Мы выезжаем и в Ростов, и на эти пункты, где выдаются документы, и не слышим ничего, кроме слов благодарности. Возможность приобретения гражданства и получения паспорта в конечном итоге позволит молодежи стать равноправными студентами на территории РФ наравне с другими гражданами России.

Кроме того, это дает определенные социальные льготы, которые лица получают, оформляют заграничные паспорта с целью выезда, путешествий. Мы создавали инфраструктуру для приема и обработки заявлений, на данных территориях организовывались дополнительные пункты приема документов. Сегодня мы получаем около 1–1,5 тыс. таких документов в день», – сообщила Казакова.