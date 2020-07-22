Украинцы взяты в заложники вооружёнными психопатами при власти

22.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Инцидент с захватом автобуса с заложниками в Луцке в украинских реалиях превратился в трагикомедию, где практически все участники – от самого террориста до президента Украины и главы МВД, проявили себя нелепо и глупо.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Символичный инцидент произошел вчера в Луцке. Террорист захватил заложников, вся страна с напряжением следила за развитием событий, вмешался даже президент, после чего последовало долгожданное освобождение, успешная спецоперация силовиков и задержание преступника.

Казалось бы, всё в духе голливудского блокбастера, но на Украине это превратилось в трагикомедию, в которой едва ли не каждый проявил себя нелепо и глупо. Кроме, разве что, заложников, которым весь день пришлось провести в качестве невольных участников этого жуткого фарса.

Террорист с полной кашей в голове и абсурдными требованиями, действия которого свидетельствуют о серьезных упущениях в системе профилактики правонарушений. Президент, который эти требования выполнил, вероятно, пытаясь продемонстрировать самоотверженность, но на деле вызвав критику и насмешки.

Министр внутренних дел, возглавивший спецоперацию силовиков, которая завершилась фееричным шоу со стрельбой и взрывами уже после того, как заложники были отпущены, а сам террорист больше минуты ждал, когда его задержат», – прокомментировал Муратов инцидент в Луцке.

По его мнению, всё произошедшее – «недотеракт в недостране», которая всё глубже тонет в правовом беспределе, теряя государственность и суверенитет.

«И народ Украины очень похож на тех заложников, которых удерживают вооруженные психопаты с президентом-комиком во главе, не способным ни на что, кроме того, чтобы делать шоу – плохое шоу», – добавил общественник.