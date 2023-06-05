Украинцы за 500 долларов сливают позиции своей армии

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Украинцы за вознаграждение готовы сливать позиции вооруженных формирований своей страны для удара по ним со стороны ВС РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует очередной отчет пресс-службы СБУ о задержании «российских агентов».

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«Служба безопасности провела масштабную спецоперацию в нескольких областях Украины. В результате комплексных мероприятий задержаны три участника агентурной сети ФСБ и установлена личность их российского «куратора». По заданию спецслужбы России злоумышленники шпионили за так называемыми «центрами принятия решений». В частности, собирали разведданные о локациях, вооружениях и личном составе Сил обороны в центральной и южной части Украины.

За каждое выполненное задание русские агенты получали от агрессора до 550 дол. на собственные карты. Сумма зависела от срочности и качества проделанной «работы», – отмечается в сообщении.

Так, в Винницкой области задержан местный житель, который пытался определить координаты Штаба командования Воздушных Сил ВСУ и подразделений Нацгвардии, производя фото- и видеосъемку украинских объектов и прилегающей местности из окон магазинов и других неподалеку расположенных зданий.

А вот в Днепропетровской области задержанный рисовал схемы оборонных рубежей на территории Кривого Рога и определял места хранения техники и боеприпасов в городе. При этом для сбора развединформации он выдавал себя за безработного, периодически устраиваясь на подсобные работы вблизи или на территории критических объектов.

При этом задержанный в Одессе выведывал пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов.

«Чтобы получить эти сведения, он пытался в темную использовать своих знакомых среди украинских военных и правоохранителей. Также он должен был определить GPS-координаты военных объектов в районе областного центра. Для этого объезжал местность и делал специальные пометки на электронных картах», – уточняют в СБУ.

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).