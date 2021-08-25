Украинцы за рубежом с размахом празднуют «незалежность», но возвращаться категорически не хотят

25.08.2021 18:22 (Мск), Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Украинцы очень любят праздник «день независимости», когда собираются все за одним столом и подбадривают друг друга патриотическими речами, однако в другие дни думают лишь о том, как бежать из страны.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил руководитель националистической партии «Свобода» в Львовском горсовете, бывший вице-спикер Верховной рады Руслан Кошулинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Героям слава! Ясное дело, сегодня праздник. Сегодня меня поздравляли из Европы, из Америки, из Кувейта. Все украинцы поздравляют друг друга, звонят друзья из Западной Европы: «Руслан, мы тут собрались вместе, нас тут много, мы тут из Бельгии, из Голландии, чарку поднимаем, поздравляем тебя». Спрашиваю: «Хлопцы, когда назад возвращаетесь?» И тут тишина, и тут начинается: «А куда возвращаться?», «Я могу прокормить на эти деньги семью?», «Мне негде заработать»… За последние 10 лет только официально количество украинцев уменьшилось на пять миллионов. За прошлый год – на 314 тысяч. Половины Львова за год – нет, официально. Около семи миллионов на заработках. Возвращаться? По статистике, практически каждый второй из молодых людей имеет намерение уехать за границу», – рассказал Кошулинский. «Сегодняшний день закончится буквально через несколько часов, и придёт реальность. Да, форма красивая, а суть… Украинская ли Украина? Пока что нет», – добавил националист.