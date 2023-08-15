«Украинцы заканчиваются. Россия только начинает»: паника от кандидата на министра обороны

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной антироссийским пропагандистским интернет-изданием «Украинская правда», пишет руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, которая рассматривается в качестве кандидата на должность министра обороны.

«Поражение начинается с недооценки врага. С ощущения, что мы почти победили. Для того чтобы победить, нам нужно выйти из теплой ванны пропаганды и реально понять, что происходит. Ибо только понимая объективную ситуацию, можно принимать адекватные решения. Мы находимся в начале войны с очень серьезным врагом. Россия умеет играть в долгую, и они будут идти до конца», – предупреждает Берлинская.

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Она добавляет, что Россия делает логичную ставку на долгую войну, поскольку у нее гораздо больше мобилизационный ресурс.

«Все вместе дает понимание, что Россия всерьез пока даже не ощутила войну. Они только начинают воевать, тогда как мы уже начинаем заканчиваться», – считает автор.

Она предлагает взять паузу и не проводить сейчас наступательные действия.

«На сегодня, при том уровне подготовки и технологического обеспечения, который у нас есть, возможно, стоит всерьез пересмотреть подход к контрнаступлению. Может взять небольшую паузу, чтобы больше подготовиться», – отмечает волонтер.

По ее словам, Украине нужно сохранить людей, «даже если освободим территории несколько позже».

Берлинская признает огромные потери западной техники, поставленной Украине, указывая, что «десятки единиц теряются в считанные дни».

«Потому что российские ударные дроны типа «Ланцетов» или даже самые простые FPV за 500-600 долларов выжигают технику за миллионы дотла. Все это сгорает за секунды вместе с нашими людьми. Еще техника взрывается на минных полях. Или и то, и другое одновременно», – причитает глава Центра поддержки аэроразведки.

Она дает понять, что в отличие от Украины Россия совершила технологический рывок в производстве БПЛА.

«Можно доставить сюда тысячи единиц вооружения со всего мира. Но у русских производство уже выходит на десятки тысяч ударных систем, от FPV до локализованных «Шахедов». Нетрудно догадаться, что будет дальше», – предупреждает она.

Далее она пишет, что русские «масштабируют сборку дронов по всей стране, самые простые FPV дроны собирают тысячи рук бесплатной рабочей силы в ПТУ, суворовских училищах, кадетских лицеях, тюрьмах».

«Россия сделала обязательной подготовку по дронам в школах – они уже готовят своих детей к войне. К войне умной и технологичной, где работают с причинами, а не с последствиями», – добавляет она.

«Русские активно бегут в этом направлении. И когда такое количество дронов полетит нам на головы, мы не сможем идти вперед. Нужно иметь эффективную, серийную контрмеру. А это вопрос буквально месяцев», – опасается Берлинская.

Она критикует как нынешнего, так и предыдущего министра обороны за то, что они полностью провалили поставки и разработку БПЛА, и требует от Алексея Резникова уйти в отставку, отмечая, что он «лоялен к офису президента, умеет приносить только хорошие новости и даже плохие выдавать за хорошие или просто не озвучивать».

Кроме того, называет оборонное ведомство Украины «министерством технологического поражения».