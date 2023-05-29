Украинцы заканчиваются, ВС РФ начинают воевать с солдатами НАТО – Марочко

Владимир Гладков.  
29.05.2023 22:50
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Командование российской армии реагирует ракетными ударами по территории Украины на фактически открытое вторжение НАТО на территорию РФ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Командование российской армии реагирует ракетными ударами по территории Украины на фактически открытое вторжение НАТО...

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В студии напомнили о заявлении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что среди диверсантов были наёмники из натовских стран, и поинтересовались, как жителям России реагировать на это, фактически, вторжение.

«Думаю, наше командование хорошо реагирует на данного рода провокации, просто в информационном поле это сильно не афишируется. Вы видите, что за последнее время участились удары по пунктам временной дислокации противника.

Украина, по сути – террористическое государство. Мы это в 2014 году на себе уже ощутили, и ощущаем по сей день. Тактика террора была повсеместной. Просто, сейчас жители «канонической» территории РФ ощутили то, что мы проживаем уже девять лет», – сказал Марочко.

Офицер подчеркнул, что по мере того, как украинские бойцы заканчиваются, их будут заменять натовские специалисты.

«К сожалению, мы уже не обращаем на эти факты внимания. Если бы это было 3-4 года назад, был бы гвалт в мировом сообществе, мы бы звонили во все колокола. А теперь мы прекрасно понимаем, что воюем с блоком НАТО.

На Украине украинцы потихоньку заканчиваются. Если вы откроете украинские соцсети – там всё просто наводнено кладбищами, печальными роликами, когда возлагают цветы на могилы молодых пацанов, но нашли в Донбассе себе судьбу не очень доблестную», – добавил он.

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