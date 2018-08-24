Украинцы заказывают спецтуры,чтобы поглазеть на Крымский мост

24.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Граждане Украины заказывают специальные туры, чтобы посмотреть на «Крымский мост».

Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на представителя одной из крупных турфирм полуострова Бориса Зелинского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, Зелинский отметил, что отдыхающие хотят лично убедиться в том, что мост на самом деле существует.

«Есть туры, которые предлагаются и гражданам Украины, чтобы посетить курорты Краснодарского края, Кавказа, с проездом, конечно, по Крымскому мосту. Такие туры приобретаются охотно», – заявил Зелинский.

Напомним, с начала года Крым принял почти четыре миллиона туристов – это рекордный показатель посещаемости за российский период полуострова. Если в первые годы после присоединения Крыма туристы с материковой России останавливались в основном в Восточном Крыму и на ЮБК, то после открытия моста через Керченский пролив курортники начали осваивать пляжи Западного Крыма. Также в Крым активно едут туристы из Германии и других стран Евросоюза.