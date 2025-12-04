Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Решение киевского режима открыть границу для юношей в возрасте 18-22 лет ухудшает криминальную ситуацию в Польше.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом пишет влиятельная польская газета Rzeczpospolita.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Отмечается, с 26 августа по 10 ноября 49700 граждан Украины подали заявления на получение статуса защиты в Польше, тогда как за первые два месяца этого года это сделали всего 16 тысяч человек.

Что означает новая волна беженцев в Польше — молодых мужчин? Этот вопрос издание задало бывшему сотруднику Центрального бюро расследований, ныне замдиректора Центра исследований трансграничной безопасности Томашу Сафьянскому.

«Я не думаю, что это станет переломным моментом в миграционной ситуации в Польше. Это может произойти после окончания войны на Украине и прибытия бывших солдат, часто травмированных и нуждающихся в помощи. С другой стороны, эта молодая возрастная группа наиболее склонна к рискованному преступному поведению, но это касается всех национальностей, а не только украинцев. Важно не количество прибывших, а то, кто они. Мы узнаем через полгода, может быть, через год», — сказал Сафьянский.

При этом газета приводит данные Главного управления Национальной полиции, которые «свидетельствуют о том, что лидерами в банковской киберпреступности в Польше являются граждане Украины».

«Недавно был отмечен громкий случай, когда группа из семи молодых украинцев, выдавая себя за сотрудников банка, вымогала 100 000 злотых у одного из варшавских домовладений. В состав преступной группы входили 20-летний Дмитрий К., 18-летний Артур М., 19-летний Вадим Х. и 22-летний Богдан Б», – говорится в статье.

Впрочем, в окружной прокуратуре варшавского района «Прага» сообщили, что все эти подозреваемые уже несколько лет живут в Польше.