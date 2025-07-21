Украинцы запаниковали: русские формируют «огневой балкон» между Купянском и Волчанском

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ВС РФ серьезно активизировались в Харьковской области, причем продвигаются на тех участках, где долгое время линия фронта была застывшей.

На эту тенденцию с тревогой обращают внимание украинские источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, продвижение есть в Волчанске и на флангах в районе населенных пунктов Волчанские Хутора и Старица.

«Враг на данном отрезке все больше задействует свежие резервы и преуспевает на поле боя после определенной стабилизации на этом участке. И еще больше уменьшает карман между Купянском и Волчанском», – пишет связанный с ВСУ паблик «Чорнило».

Отмечается, что российские пехотинцы начали переходить реку Волчья, чего на этом участке не было уже год.

Офицер 24-й бригады ВСУ Станислав Бунятов тоже указывает на проблемы.

«Русня открыла еще одно направление в Харьковской области для оттягивания наших резервов с Купянского направления. В общем, ситуация не слишком благоприятна для нас», – плачется Бунятов.

Паблик «Военная хроника» пишет, что «ВС РФ начали формировать «огневой балкон» от Купянска до Волчанска».

«Продвижение РФ украинской стороной фиксируется как в самом Волчанске, так и в районах Волчанских Хуторов, Старицы и н.п. Дегтярное. РФ в этих районах, судя по радиоперехватам ВСУ, старается замкнуть зону огневого контроля между Волчанском и Купянском, уменьшая оперативный карман и выравнивая линию соприкосновения», – отмечает паблик.

Указывается, что в итоге образуется своеобразный «огневой балкон», не оборонять который ВСУ не могут, а оборона сопряжена с колоссальным риском потери любой техники, способной передвигаться.