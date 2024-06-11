Украинцы запутались, кто их враг – Путин или Зеленский

Президент Украины Зеленский сделал ставку на касту людей, которые зарабатывают на войне, однако когда-то терпение народа лопнет и начнутся суды Линча.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский ­политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недоверие к власти тотальное. Некоторые граждане попросту не понимают, с какой стороны находится враг. Они сегодня оказались заложниками между двух огней. С одной стороны Путин со своими войсками, с другой – государство, которое пренебрегает интересами граждан и ставит свои интересы выше их жизней. Зеленский сделал ставку на определённую прослойку, к которой можно отнести сегодня тех, кто зарабатывает на войне, получает либо деньги, либо продвижение по карьерной лестнице. Это члены ТЦК, ВЛК, разного рода пограничники и прочие, которые создали порочную систему в Украине, работающую против граждан, делающую их заложниками ситуацию.

Поэтому очень многие из этой касты связывают с Зеленским своё будущее, Зеленский это понимает и даёт им определённые преференции. Именно поэтому не возбуждаются уголовные дела против лиц, которые нарушают права граждан и занимаются «людоловством», именно поэтому эти люди чувствуют себя так вольготно. Но не всё же вечно», – сказал Бондаренко.