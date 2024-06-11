Украинцы запутались, кто их враг – Путин или Зеленский
Президент Украины Зеленский сделал ставку на касту людей, которые зарабатывают на войне, однако когда-то терпение народа лопнет и начнутся суды Линча.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Недоверие к власти тотальное. Некоторые граждане попросту не понимают, с какой стороны находится враг. Они сегодня оказались заложниками между двух огней. С одной стороны Путин со своими войсками, с другой – государство, которое пренебрегает интересами граждан и ставит свои интересы выше их жизней. Зеленский сделал ставку на определённую прослойку, к которой можно отнести сегодня тех, кто зарабатывает на войне, получает либо деньги, либо продвижение по карьерной лестнице. Это члены ТЦК, ВЛК, разного рода пограничники и прочие, которые создали порочную систему в Украине, работающую против граждан, делающую их заложниками ситуацию.
Поэтому очень многие из этой касты связывают с Зеленским своё будущее, Зеленский это понимает и даёт им определённые преференции. Именно поэтому не возбуждаются уголовные дела против лиц, которые нарушают права граждан и занимаются «людоловством», именно поэтому эти люди чувствуют себя так вольготно. Но не всё же вечно», – сказал Бондаренко.
«Как показывает опыт иностранных государств, как только уходит система, элементом которой является каста вот этих неприкасаемых или каста, которая продуцирует насилие внутри страны, гнев народа обращается именно против этой прослойки. Начинаются суды Линча, начинаются разного рода разборки, начинаются гонения на этих людей. Потом эти люди начинают кричать: «За что? Мы же служили верой и правдой государству» и прочее. Народ не разбирается, у народа накапливается определённая потенциальная энергия, которая выплёскивается потом в разных неконтролируемых вариантах», – предупредил политолог.
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