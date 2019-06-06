Украинцы заявили о военной победе над ДНР, пока в Минске шли переговоры

06.06.2019, Донецк, Владимир Гладков

Состоявшиеся в среду после долгого перерыва из-за смены власти на Украине переговоры в Минске по судьбе Донбасса проходили в «более адекватной» атмосфере.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным ведомства, 10 июня будет предпринята очередная попытка разведения военных на участке фронта «Станица Луганская».

Однако по важнейшим вопросам украинская сторона по-прежнему продолжает саботаж.

«В первую очередь, необходимо начать диалог по введению в силу закона об особом статусе Донбасса с его последующим закреплением в Конституции Украины. Однако, украинские представители отказались обсуждать вопросы повестки дня», – сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Интересно, что практически одновременно с проведением переговоров в Минске «Украинский милитарный портал» сообщил о наступлении украинских военных на позиции ДНР вблизи населенного пункта Водяное под Мариуполем.

Эти сведения в своем блоге подтвердила экс-боевик «Правого сектора», ныне – легализованная как военнослужащая ВСУ Елена Белозерская.

Украинцы заявляют о захвате позиции, которая позволяет контролировать Водяное, и утверждают, что защитники ДНР понесли большие потери.

«Ну, то есть, в Минске договариваются о перемирии и о всяких ништяках типа снятия блокады, а на деле продвигаются вперед? Никогда такого не было и вот опять», – иронично отметил в своем Telegram-канале донецкий журналист Сергей Макаренко.