Украинцы жалуются на превосходство русских хакеров

За прошедшие два десятилетия российские спецслужбы сформировали одну из самых опытных и грозных хакерских группировок в мире. Об этом в интервью украинскому нацисту, экс-спикеру запрещенной в РФ экстремистской группировки «Правый сектор» Бориславу Березе заявил эксперт по кибербезопасности Константин Корсунь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Против нас работает очень профессиональная и высоко организованная банда – это ФСБ и нанятые хакеры-преступники. Они начали формироваться как организованная преступная группировка в начале двухтысячных. Причём они подошли к этому фундаментально, и сразу начали штатных офицеров ФСБ учить основам кибербезопасности. Хакера уже не научишь быть эфэсбэшником, а вот наоборот вполне возможно. Они сначала подготовили себе кураторов, натаскали, и начали вербовать чёрных хакеров», – подчеркнул Корсунь.

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«И этот сплав спецслужб и чёрных хакеров начался более двадцати лет назад. И к началу полномасштабки это была уже опытная организация, с большой структурой управления, колоссальными бюджетами – кстати, чего у нас никогда не было. И с опытом применения. Мы помним большие киберинциденты, на весь мир. Против нас играет один из самых опасных врагов в мире. Есть мощные команды и в Штатах, и в Китае, а Россия входит в первую десятку. А входит ли Украина в эту десятку – не знаю», – добавил эксперт.