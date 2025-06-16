Украинцы жалуются: Россия применяет уже по 50 дронов на искусственном интеллекте в день

Российская армия начала обкатывать технологии применения дронов на искусственном интеллекте, которые в автоматическом режиме выискивают и поражают цели.

Об этом в эфире интернет-канала «Alpha media» заявил украинский военный эксперт, военнослужащий ВСУ Сергей «Флэш», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы их начали сразу выявлять на разных направлениях и в день где-то около 50 атак такими дронами россиян мы фиксируем… Мы не можем определить, кто его производит на территории России, полностью из импортных комплектующих создано. Какие у него есть возможности на базе того, что мы исследовали, нашли внутри, на базе их применения, которые я собираю по всем нашим фронтам? У них есть версия на электроприводе, которая может лететь, например, до 40 километров. Есть версия на бензиновом двигателе – они долетели этим дроном до побережья Чёрного моря, где-то 110 километров, и успешно атаковали нашу инфраструктуру.

Мы говорим о дроне, у которого 3 килограмма боевой части веса, который способен летать, выискивая и поражая цели без управления. То есть на него не воздействует РЭБ. В этих дронах есть камера 14 мегапикселей, очень хорошая камера. В ней есть Jetson NVIDIA. Это то же самое, что стоит в «Ланцете». Это платформа, на которой крутится нейросеть, которая способна распознавать цели, как и летать по навигации по земле, вдоль железных дорог, вдоль трасс, ориентироваться в посадках, выстраивать себе маршруты, также и находить внизу цели, их распознавать», – заявил «Флэш».