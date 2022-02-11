Украинцы ждут десант Черноморского флота в Мариуполе

Россия создала в Черном море группировку из 12 больших десантных кораблей: шестью располагает Черноморский флот, еще шесть прибыли 8 февраля с Балтийского и Северного флотов. Эти корабли могут взять на борт 4 тысячи морских пехотинцев и 120-150 единиц броневой техники и одновременно высадить два десанта и еще один – отвлекающий.

Об этом на youtube-канале Ukrlife.tv заявил бежавший из Крыма на Украину экономист Андрей Клименко, ныне отслеживающий на западные гранты активность в Черноморском бассейне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Схема такая. Признание ЛДНР. Они сразу же просят Россию ввести войска официально, то есть надеть погоны. И с Азовского моря это подкрепляется десантом, потому что ЛДНР не имеют выхода к морю. В районе Новоазовского это выход на пляж. Им, естественно, нужен Мариуполь. Все в этой жизни возможно. Я бы на их месте прямо в Мариуполь не пошел, а пошел бы немножко восточнее с целью охвата всей Донецкой области. Мариуполь большой город, там много войск… Гипотетический вариант может быть таким», – сказал Клименко.

По его словам, «самые авторитетные военные эксперты Украины», ранее служившие в ВМСУ в Севастополе, разработали список «десантоопасных» мест на побережье.

«В принципе есть 5 – 6 возможных участков, на которых возможна и целесообразна высадка морских десантов. Я не хочу, чтобы слушатели воспринимали это как непосредственную угрозу. Это гипотетически. Есть одно из любимых мест отдыха украинцев – Кирилловская коса между Геническом и Бердянском. Это побережье возле Бердянска, побережье в районе Мариуполя. Это побережье Черного моря между Скадовском и оккупированным Крымским полуостровом – стык, где перешеек соединяется с материком. Мы рассматривали гипотетическую возможность такой операции с точки зрения последующего захвата ответвления от реки Дон в Новой Каховке. Оттуда начинается Северо-Крымский канал. Есть достаточная вероятность, что русские пойдут в сторону Приднестровья, то есть будут высаживаться в Бессарабии в Одесской области – в районе Белгород-Днестровского лимана. Такие есть десантоопасные места», – сказал Клименко.